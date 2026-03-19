İstanbul\'da Zimem Defteri Uygulaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Gül, hayırseverlerle bakkal borçlarını kapatarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, valiliğin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" çalışmasına katıldı.

Gül, Küçükçekmece'de bulunan bir bakkala gelerek, hayırseverlerin desteğiyle 40 kişinin toplam 141 bin liralık borcunu kapattı. Ardından dükkanın girişine borçların ödendiğine dair afiş astı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Gül, İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kaymakamlarla, hayırseverlerle birlikte vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ettiklerini söyledi.

Gül, bu uygulamanın birkaç amacı olduğunu belirterek, "Birincisi, ramazan yardımlaşma, paylaşma demek. Bayrama girerken hemşehrilerimizi borçsuz olarak bayrama kavuşturmak istiyoruz. İkincisi, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kaynakları uygun bir şekilde, şeffaf bir şekilde yerine ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Ekip tarafından tespit edilen borcun tutanak karşılığında teslim alındığını vurgulayan Gül, "Parayı ödeyerek hayır sahibine, 'şu kadar lira şu bakkala ödendi' diyor. Arkamızda görüldüğü gibi de afişimizi asıyoruz. Borcu olan kişiler, borcunun ödendiğini bu saat itibariyle görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da hem hayır sahiplerinin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz hem sağ elin verdiğini sol ele göstermemiş oluyoruz hem 'zimem defteri' geleneğini yaşatmış oluyoruz. Hem de bizim asli vazifemiz fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverin ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz. Allah iyi insanların sayılarını artırsın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'e, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da eşlik etti.

Öte yandan, kent genelinde ramazan ayı süresince İstanbul Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğiyle 2 bin 150 bakkaldaki 32 bin 345 ailenin 73 milyon 500 bin lira borcu kapatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:01:51. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da Zimem Defteri Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.