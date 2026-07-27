İstanbul\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu, seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Yan yatarak bir süre sürüklenen kamyondan yola dökülen hafriyat nedeniyle karşı yönden gelen 3 otomobil kazaya karıştı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.

Kazada, takla atan otomobildeki 1 kişi ile hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin, yola saçılan hafriyatın temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

İstanbul Havalimanı yönünde trafik, çalışma nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.