İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

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İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı bugün yüzde 49.86 olarak ölçüldü. Yaz aylarında az yağış ve artan su tüketimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düşüş gösteriyor.

22.08.2024 09:51
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Barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL - İstanbul'daki barajların genel doluluk oranın bugün yüzde 50'nin altına düştü. Genel doluluk oranı yüzde 49.86 oldu.

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Doluluk olanı bugün yüzde 50'nin altına inerek 49.86 oldu. Barajların detaylı doluluk oranları ise, "Alibey Barajı yüzde 16.26, Büyükçekmece 48.59, Darlık 54.29, Elmalı 58.33, Istrancalar 29.92, Kazandere 16.81, Pabupçdere 29.8, Sazlıdere 51.76, Terkos 63.85 ve Ömerli Barajı ise yüzde 50.75 olarak ölçüldü.

İstanbul\'daki barajların doluluk oranı yüzde 50\'nin altına düştü
Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika

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