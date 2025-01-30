İstanbul\'daki internet medyası temsilcileri, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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İstanbul'daki bazı internet medyası temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnternet medyası temsilcileri, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber"de Ali Jadallah'ın "O bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını seçti.

Habere anlamın ötesinde güç veren ana unsurlardan birinin fotoğraf olduğunu belirten Çelik, bazen bir karenin haber metninin önüne geçebildiğini ve sayfalar dolusu yazının ötesinde bir etki oluşturduğunu söyledi.

Yapay zeka üretimi resimlerin yayılmaya başladığına dikkati çeken Çelik, "Ona fotoğraf diyemeyiz. Hiçbirinden bu duyguyu alamıyorsunuz. O yüzden önümüzdeki yıllarda insanın ürettiği, emeğinin, gözün, bakış açısının olduğu fotoğraflar, görseller, metinler, haberler gittikçe zorlaşacak ve çok daha değerli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasını markalaştırdığını ve bir ekosistem inşa ettiğini dile getirerek, Anadolu Ajansının son dönemde etkisini ve önemini daha çok hissettirdiğini kaydetti.

"AA'nın varlığı, Türk medyasının elini rahatlatıyor"

Hürriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Erdinç Şahin, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarını oyladı.

AA'nın gelenek haline getirdiği oylamanın kıymetli çalışma olduğunu anlatan Şahin, Türk foto muhabirlerinin bu tür uygulamalarla daha görünür ve bilinir hale geldiğini söyledi.

Şahin, "Anadolu Ajansının uluslararası platformda çok etkin olması, biz gazetecilerin elini çok rahatlattı. Çünkü bazı ajansların ve özellikle büyük, tekelleşmiş basın organlarının yanlı içeriklerindense daha milli, bizim derdimizi anlatabilecek, özellikle uluslararası mecrada temsil edilmemizi sağlayan çok önemli bir ajans. Haliyle Anadolu Ajansının varlığı, Türk medyasında çalışanların da gazetecilerin de elini rahatlatıyor." dedi.

"En kıymetli yönü güvenilirlik"

Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Uğur Kurban, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Patlama anı", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat"ta Şebnem Çoşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Spor"da Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karesine oy verdi.

AA'nın Türk medyasının en önemli ve güvenilir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Kurban, "Anadolu Ajansının benim için en kıymetli yönü, güvenilirlik. Ben biliyorum ki Anadolu Ajansı bir fotoğraf geçtiyse bu gerçekten doğrudur. Fotoğrafları, soru işaretiyle kullandığım hiçbir durum olmadı." şeklinde konuştu.

"AA, dünyanın en fazla görsel içerik üreticisi"

Gündeme Dair Her Şey (GDH) Dijital Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Polat, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Celal Güneş'in "Protesto", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarını seçti.

Bu anları yaşamanın ve insanlara ulaştırmanın çok büyük meziyet olduğunu ifade eden Polat, "Dünyanın en büyük ajanslarına, bugün ismini duyduğumuz, globalde yayın yapan en büyük haber ajanslarına bile haber, fotoğraf, görsel sağlayan bir ajanstan bahsediyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Anadolu Ajansı, dünyanın en fazla görsel içerik üreticisi durumunda." dedi.

"Kanıt niteliğinde"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise "Özgür Suriye"de Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber"de Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Her bir fotoğrafın çok kıymetli olduğunu dile getiren Karagöz, "Anadolu Ajansı, sadece milletimizin değil, bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kadar pek çok davada kanıt niteliğinde fotoğraflara erişen ve şehit veren bir yapı olması hasebiyle de insanlığın vicdanı oluyor." ifadesini kullandı.