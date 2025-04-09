İstanbul'daki Protestolarla ilgili 5 Kişiye Tahliye Kararı

(ANKARA) - İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi hakkında, yurt dışına çıkmama ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Öte yandan 5 kişi hakkındaki ev hapsi yasağı, 15 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenenlenen Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi tutuklanmıştı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu olmak üzere 28 kişi hakkında açılan davayı incelemeye aldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 16 Temmuz'da görülmesine karar verdi.

Mahkeme, tensip incelemesi sırasında Marmara Kapalı Cezaevi ve Üsküdar/Paşakapısı Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 kişinin yurt dışına çıkmamak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, 5 kişi hakkındaki ev hapsi yasağı, 15 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.