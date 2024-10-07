İstanbul\'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

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Bakanlığın yaptığı gıda denetimlerinde İstanbul'un meşhur börekçisinin kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanılmadığı belirlendi.

ÜNLÜ BÖREKÇİDE İSYAN ETTİREN OLAY

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde İstanbul'da bilinen börekçileri arasında bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi de yer aldı. Börekçinin 3 şubesinde satılan kıymalı böreklerde, dana kıyma harici karıştırılmış etler bulundu.

KAĞITHANE'DE HAYVAN TAŞLIĞI ÇIKTI

Sultangazi'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinde satılan kıymalı böreklerde, kanatlı hayvan eti ve sakatat bulundu. Pendik'te bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisindeki kıymalı böreklerde sakatat- baş eti bulundu. Kağıthane'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinin kıymalı böreklerinden ise hayvan taşlığı çıktı.