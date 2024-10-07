İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul\'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde İstanbul'un meşhur bir börekçisi de yer aldı. Kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanmadığı ortaya çıkan börekçinin şubelerinden birinde sakatat-baş eti bulunurken bir diğerinde ise hayvan taşlığı çıktı.

07.10.2024 08:10
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Bakanlığın yaptığı gıda denetimlerinde İstanbul'un meşhur börekçisinin kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanılmadığı belirlendi.

ÜNLÜ BÖREKÇİDE İSYAN ETTİREN OLAY

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde İstanbul'da bilinen börekçileri arasında bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi de yer aldı. Börekçinin 3 şubesinde satılan kıymalı böreklerde, dana kıyma harici karıştırılmış etler bulundu.

KAĞITHANE'DE HAYVAN TAŞLIĞI ÇIKTI

Sultangazi'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinde satılan kıymalı böreklerde, kanatlı hayvan eti ve sakatat bulundu. Pendik'te bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisindeki kıymalı böreklerde sakatat- baş eti bulundu. Kağıthane'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinin kıymalı böreklerinden ise hayvan taşlığı çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türk Ak:
    YETER ARTIK KAMUDA ÇALIŞAN MİLYONLARCA İNSAN VAR BUNLARI DENETLESİNLER OTURUP PC BAŞINDA 101 oynamasınlar lütfen yeter artık ÜLKEME HUZUR İSTİYORUM…. YÜCEL SARIMOLLUOGLU 61 4 Yanıtla
  • Gokhan Temel:
    Sonucunda ne olmuş ? Buraları mühürlemişler mi ? Yoksa yine millete aynı şeyleri yedirmeye devam mı ? 6 1 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Hızlı giden atın boku seyrek düşer bu kadar hızlı şubeleşme böyle oluyur demek 6 1 Yanıtla
  • KADİR TOK:
    İsim ver isim bu kadar korkak olmayin ya Veya bu haberciliği yapmayın 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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