İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için dört adım istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için dört adım istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için dört adım istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için dört adım istedi
Haber Videosu

İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için uluslararası topluma dört acil eylem çağrısı yaptı. Deklarasyon, çocukları hedef alan ürün özellikleri ve pazarlama uygulamalarının yasaklanmasını, çocuklara yönelik eğitim programlarını kapsıyor.

11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı'nın sonunda açıklanan İstanbul Deklarasyonu'nda, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve özellikle çocukların nikotin bağımlılığından korunması için uluslararası topluma dört acil eylem çağrısında bulunuldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı (ENSP) işbirliğiyle düzenlenen 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı sona erdi.

Konferans kapsamında 300'ün üzerinde yabancı akademisyen ve uzmanın yer aldığı çok sayıda oturum gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam eden konferans, yerli ve yabancı toplamda yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getirerek tütün kontrolü alanında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sundu.

Konferansın sonunda ENSP Başkanı Prof. Panagiotis Behrakis, İstanbul Deklarasyonu'nu paylaştı. Deklarasyonda, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı, özellikle çocukların nikotin bağımlılığından korunması için uluslararası topluma dört acil eylem çağrısı yapıldı.

Deklarasyonda çocukların nikotin bağımlılığından korunmasının ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli bir konu olarak ele alınması, gelişmekte olan çocuk beyninin nikotinin zararlı etkilerine karşı hassasiyetinin kabul edilmesi, çocukları hedef alan ürün özellikleri ile pazarlama uygulamalarının derhal yasaklanması, çocuklara yönelik eğitim ve iletişim programlarının geliştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, bağımlılık endüstrisinin güçlü faaliyetlerine karşı mücadelenin daha büyük bir kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılık endüstrisinin, insanları öldürmek, bağımlı ve hasta yapmak için çok büyük bir azimle çalıştığını belirten Dinç, "2003 yılından bu yana Türkiye'de olmaz denilen şey oldu. Sigarayla, tütünle alakalı kimsenin inanamadığı düzenlemeler çok başarılı bir şekilde uygulandı. Çok sayıda insanımızı tütünden kurtarmış olduk. Ama yine yetmez. Daha fazla düzenlemeye, daha fazla uygulamaya ihtiyaç var. Bu noktada da çok heyecan duyduğumuz, çok inandığımız yeni düzenlemeler ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci de tütün kullanımının Türkiye ve dünya için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını hatırlatan Birinci, endüstrinin özellikle çocukları ve gençleri hedef alan yeni pazarlama yöntemlerine dikkati çekti.

Tütün endüstrisinin yeni ürünlerle, meyve ve şeker aromaları kullanarak nikotinin acı tadını gizlemeye çalıştığını aktaran Birinci, şöyle devam etti:

"Elektronik sigaraları ve nikotin poşetlerini adeta birer teknoloji harikası veya oyuncak gibi tasarlıyor. Üstelik tüm bunları sosyal medya, influencer işbirlikleri ve dijital platformlar üzerinden gençlerimize ulaştırıyor. Önümüzdeki 30 yıl için hedefimiz net. Tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye hayali. Bunun için bilimsel kanıtları politikamızın merkezine koymaya devam edeceğiz. Tütün endüstrisinin sinsi oyunlarını bozmaya, gençlerimizi korumak için önleyici tedbirleri artırmaya, pasif içiciliğe karşı daha güçlü yaptırımlar uygulamaya, yeni nesil ürünlerin ülkemize girişini engellemeye, vergi ve fiyat politikalarını etkin bir şekilde kullanmaya, toplumun her kesimini bu mücadelenin bir parçası haline getirmeye özellikle gayret gösteriyoruz ve bu gayretimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: AA
İstanbulSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı İşte yeni hayatı Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
Antalya’da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu Antalya'da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu
12:45
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:54:43. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Deklarasyonu çocukları nikotin bağımlılığından korumak için dört adım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android