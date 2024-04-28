İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Carmina Burana' eserini sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Carmina Burana' eserini sahneledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, \'Carmina Burana\' eserini sahneledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 'Carmina Burana' eserinin prömiyerini gerçekleştirdi. Eser, 250 kişilik kadrosuyla koreografik sahne kantatı olarak sanatseverlerle buluştu. Rejisini İDOB Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi. Eser, 1-14 Haziran tarihleri arasında 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yeniden sahnelenecek.

28.04.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Carmina Burana" eseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyerini gerçekleştirdi.

İDOB'un açıklamasına göre eser, yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile koreografik sahne kantatı olarak sanatseverlerle buluştu.

Eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi.

Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy'un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileri ile hareket bulurken, eseri İDOB korosu ve solist sanatçıları, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Ufuk Toker ile bariton Kevork Tavityan seslendirdi.

Eser, prömiyerinin ardından yarın AKM'de saat 20.00'de tekrar sahnelenecek ve daha sonra 1 ile 14 Haziran'da 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Beuern şarkıları olarak da bilinen "Carmina Burana", Münih'teki Bayern Kütüphanesi'nde bulunan, 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan 254 şiir ve dramatik metinden oluşuyor.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, İstanbul, Sanat, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Carmina Burana' eserini sahneledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
15:37 Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu
15:24 Arda Güler’in başarısı Barcelona’yı pişman etti Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 16:40:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Carmina Burana' eserini sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement