Çağdaş dansın farklı anlatım biçimlerini bir araya getiren "Momentum", 4 özgün koreografiyle 24 Kasım'dan itibaren Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek, "Interwoven", "Unison", "Kurgu" ve "Köçekçe: Bir Rapsodi" adlı 4 koreografiden oluşan yapım, 24, 27 ve 29 Kasım ile 1 ve 7 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Çağdaş dansın farklı estetik yaklaşımlarını aynı programda buluşturan yapım, bireysellikten ortak yaşama, hayal dünyasından geleneksel ritimlere uzanan temaları hareket ve müzik aracılığıyla sahneye taşıyacak.

Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak'ın müziğiyle sahnelenecek "Interwoven", farklı yaşamların karşılıklı etkileşim içinde geçirdiği dönüşümü ele alacak. Eser, insanlar arasındaki ilişkileri, değişen dengeleri ve birbirine bağlı yaşamları dansın anlatım olanaklarıyla yorumlayacak.

Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'ın müziğiyle sahneye taşınacak "Unison", bireysellik ile birlikte hareket etme arasındaki ilişkiye odaklanacak. Eserde, farklı bedenlerin ortak bir ritimde buluşması üzerinden dayanışma, uyum ve kolektif hareketin gücü vurgulanacak.

Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi, Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müzikleriyle şekillenen "Kurgu"da ise gerçeklik ile hayal arasındaki sınırlar sorgulanacak.