İstanbul Eminönü'nde yasadışı midye avcılığı operasyonu

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(İSTANBUL) İstanbul Eminönü'de yasadışı midye avcılığı yapan 2 kişi gözaltına aldı. Gerçekleşen operasyonlar sonucunda ele geçirilen 2 ton midye tekrar denize dökülürken, 2 kişiye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Eminönü'de yasadışı midye avcılığı yapan iki kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonlar sonucuda M.A. ve M.K. isimli kişiler gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 ton ağırlığında 100 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 52.484 lira para cezası uygulanırken, midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döküldü.