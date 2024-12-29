İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa\'da Uygulamaları Denetledi

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İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yapılan uygulamaları yerinde kontrol etti. Bazı vatandaşlarla sohbet eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yapılan uygulamaları anlatan Yıldız, "Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre planlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ile Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaları yerinde takip eden İl Emniyet Müdür Selami Yıldız, polis memurlarından denetimler hakkında bilgi alırken bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Eyüpsultan'daki uygulama noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre planlama yapıyoruz. Bugün de 392 ekip ve 754 personelimizle Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız. Uygulamalarımızda bizlere destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.