İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'de asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'de asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi\'de asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını yerinde denetledi.

09.12.2024 00:46
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını yerinde denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Sultangazi'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamayı yerinde denetlemek için ilçeye gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi'ndeki Şehit Bülent Özkan Polis Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla göreve başladıklarını söyledi.

Dün Esenyurt'ta bugün ise Sultangazi'de İstanbul halkının huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyeti için sahada olduklarını belirten Yıldız, terör ve örgütleri, organize suç örgütleri, sokak çeteleri ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yıldız, "Buradan şunu ifade etmek istiyorum, suç örgütleri, devletimizin kadife eldiveni içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır. Bu mücadelemizin en önemli paydaşı İstanbul halkımız. İstanbul halkımızın desteğini kendilerinden istirham ediyorum, bizden desteklerini esirgemesinler." dedi.

"İstanbul'un farklı yerlerinde huzur ve güvenlik uygulamaları devam edecek"

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, polis merkezindeki ziyaretinin ardından, ilçedeki Lütfi Akçay Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetim noktasına geçti. Buradaki uygulamayı da denetleyen Yıldız, ekiplerden bilgi aldı.

Burada, basın mensuplarının denetimlere ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldız, İstanbul'un farklı yerlerinde huzur ve güvenlik uygulamalarının devam edeceğini belirterek, "Tıpta bir tabir vardır, 'Önlemek tedavi etmekten daha iyidir.' derler. Biz suçu önlemek adına özellikle uyuşturucuyla mücadelede, gençliğimiz ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine karşı arkadaşlarımızla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yıldız, bu uygulamaların bir parçasının da sokak satıcılarına yönelik olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Uyuşturucu tacirlerine karşı uygulamalarımızın bir parçası olarak, İstanbul'un muhtelif yerlerinde arkadaşlarımıza diğer ekiplerimiz destek verecek. Sokak çetelerine yönelik aynı şekilde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz de burada. İstanbul halkının da desteğiyle inşallah üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sokak çeteleri, uyuşturucu tacirleri bizim öncelikli olarak mücadelemiz çünkü bizim gençliğimizi ve geleceğimizi çalmaya kimsenin hakkı yok."

Bu mücadelede basınının ve İstanbul halkının desteğinin de önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, yarın da narko alan çalışması yapacaklarını, kentin muhtelif yerlerinde bu uygulamaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yıldız, uygulama noktasında kontrolleri yapılan bazı araç sürücüleri ve yolcularla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'de asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi Açıklaması - Son Dakika

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