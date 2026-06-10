İstanbul Emniyet'ten Fatoş Pınar Türker Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Emniyet'ten Fatoş Pınar Türker Açıklaması

10.06.2026 16:58
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İstanbul Emniyet, Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde mevzuata aykırı uygulama olmadığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda, tutuklu sanık İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri, Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet'ten Fatoş Pınar Türker Açıklaması - Son Dakika

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