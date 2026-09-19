İstanbul Emniyeti, kadınların gizli görüntülerini paylaşan şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyeti, kadınların gizli görüntülerini paylaşan şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti, kadınların gizlice çekilen görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine çalışma başlattı. İncelemede hesabın kullanıcısı Pakistan uyruklu 26 yaşındaki şüpheli olarak belirlendi ve gözaltına alındı; işlemleri sürüyor.
İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice çekilen görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede hesabın kullanıcısının Pakistan uyruklu H.I. (26) olduğunu belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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