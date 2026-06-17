Zonguldak'ın İklim Geleceği İçin İlk Adım Atıldı

(İSTANBUL) - Sürdürülebilirlik vizyonuyla çevre dostu projelere liderlik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji, Zonguldak'ın yeşil dönüşümü için Zonguldak Belediyesi ile önemli bir iş birliğine imza attı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında ilçede enerji verimliliğini artıracak, karbon salınımını azaltacak ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek oluşturacak projeler uygulanacak.

İstanbul Enerji, yerel yönetimlerle yürüttüğü iş birlikleri kapsamında enerji verimliliğini artıran, sera gazı emisyonlarını azaltan ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan SECAP çalışmalarıyla bu kez Zonguldak'taydı.

Zonguldak Belediyesi iş birliğinde yürütülen SECAP çalışmalarının açılış programı gerçekleşti. Zonguldak'ın düşük karbonlu ve iklim dirençli bir kent olma yolunda izleyeceği stratejik yol haritası ele alındı.

Kamu kurumları, paydaş kuruluşlar ve ilgili temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda; sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler, sürdürülebilir enerji politikaları, iklim değişikliğine uyum çalışmaları ve planlama sürecinin temel aşamalarına ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, SECAP'ın hazırlanma sürecinde paydaş katılımının önemi vurgulanırken, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede üstlendiği kritik role dikkat çekildi.

Plan kapsamında Zonguldak'ın sera gazı emisyon envanteri oluşturularak kente özgü azaltım ve uyum eylemleri geliştirilecek.