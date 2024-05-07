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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, erken çocukluk dönemi eğitimde erişim, kalite ve kapsayıcılık alanlarında farkındalığı artırmak ve bu konular üzerine çalışan uzmanlarla akademisyenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik amacıyla "İstanbul Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocukların yarınların en masum yüzü, herkesin ortak umudu olduğunu belirtti.

Çocukların geleceğini şekillendirmek için eğitimde güçlü adımlar atarak, yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımlarla çok yönlü gelişimini desteklediklerini anlatan Yentür, kentte okul öncesi kademede 1043 kurumdaki toplam 8 bin 719 öğretmenin 114 bin 940 öğrenciye kaliteli eğitim sağlamak için var güçleriyle çalıştığını, ayrıca 462 rehber öğretmenle öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyici programlar sunduklarını aktardı.

Yentür, 0-8 yaş aralığını kapsayan erken çocukluk döneminin gelişimde "kritik dönem" olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımız, birçok gelişim alanında yaşamları boyunca katedeceği mesafenin yarısını bu dönemde katetmektedirler. İnsan yaşamı için önemi, yapılan çalışmalar yoluyla da vurgulanan bu dönemde yapılacak eğitim ve değerlendirme çalışmaları, bizler için bu anlamda çok önemli bir çalışma alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların gösterdikleri gelişim hızının birbirinden farklı olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Her çocuk biricik ve özeldir. Ayrıca, her çocuğun ailesi, kültürel ve yaşantısal geçmişi birbirinden farklıdır. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocuklarımıza uygulanacak eğitim ve öğretim metotları çeşitlenirken, tek tip değerlendirme anlayışı da bu dönem çocuğunun ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için yeterli olmayacaktır. İstanbul Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi bu kapsamda bizlere alternatif yollar ve metotlar için yeni ufuklar açarken, alanında uzman akademisyen hocalarımızın rehberliğinde çok önemli veriler sunacaktır."

"Bu yaş aralığında sağlanan eğitim, onların geleceği için belirleyici olacaktır"

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, çocuk doktoru ve çocuk nöroloğu olarak bu konunun önemini vurgulamak istediğini belirterek, "Çocukların beyin gelişimi, onların hayatlarının en önemli dönemi olan erken çocuklukta hızlanmaktadır. Bu dönemde, beyin hücreleri arasındaki bağlantılar hızla artmakta ve temel yetenekler şekillenmektedir. Bu nedenle bu yaş aralığında yapılan müdahaleler ve sağlanan eğitim, onların geleceği için belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin ismini taşıyan Ebu Reyhan el-Biruni'nin bilime katkılarına değinen Yüksel, Biruni'nin öğrencilerine her zaman gözlem yapmalarını ve öğrendiklerini sorgulamalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Yüksel, kendilerinin de çocuklara en iyi eğitimi vermek, onları doğru gözlemlemek ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, erken çocukluk eğitiminin çocukların her yönüyle sağlıklı ve dengeli bir biçimde gelişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Erken çocukluk dönemi eğitiminde erişim, kalite ve kapsayıcılık alanlarında farkındalığı artırmak ve bu konular üzerine çalışan uzmanlar ile akademisyenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik amacıyla düzenlenen zirve, 20 atölye çalışması ve uzman katılımcının sunumlarıyla devam etti.

Zirveye, 750 okul öncesi branş öğretmeninin yanı sıra okul ve kurum yöneticileri de katıldı.