İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı

Yerel seçimlerde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55.48 oy almasına rağmen mazbatanın il seçim kurulu kararıyla yüzde 27.15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmek istenmesi üzerine İstanbul Esenyurt'ta açıklama yapan 86 kişi iki gün gözaltında tutulduktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Esenyurt ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılıp eylem yaptıkları için gözaltına alınan, aralarında TİP Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Başkanları ile parti üyelerinin de bulunduğu 86 kişi Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. 2 günlük gözaltı süresinden sonra adliyeye sevk edilen 86 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemleri Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da takip etti.

05.04.2024 21:47  Güncelleme: 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimlerde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55.48 oy almasına rağmen mazbatanın il seçim kurulu kararıyla yüzde 27.15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmek istenmesi üzerine İstanbul Esenyurt'ta açıklama yapan 86 kişi iki gün gözaltında tutulduktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Esenyurt ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılıp eylem yaptıkları için gözaltına alınan, aralarında TİP Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Başkanları ile parti üyelerinin de bulunduğu 86 kişi Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. 2 günlük gözaltı süresinden sonra adliyeye sevk edilen 86 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemleri Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da takip etti.

Kaynak: ANKA

Çağlayan Adliyesi, Abdullah Zeydan, Abdulahat Arvas, Milletvekili, Büyükçekmece, İşçi Partisi, DEM Parti, Demokrasi, Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Yerel Haberler, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 22:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement