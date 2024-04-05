Yerel seçimlerde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55.48 oy almasına rağmen mazbatanın il seçim kurulu kararıyla yüzde 27.15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmek istenmesi üzerine İstanbul Esenyurt'ta açıklama yapan 86 kişi iki gün gözaltında tutulduktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
Esenyurt ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılıp eylem yaptıkları için gözaltına alınan, aralarında TİP Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Başkanları ile parti üyelerinin de bulunduğu 86 kişi Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. 2 günlük gözaltı süresinden sonra adliyeye sevk edilen 86 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemleri Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da takip etti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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