İstanbul Esenyurt'ta organize suç operasyonunda 23 yıl hapis cezalı firari yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta organize suç operasyonunda 23 yıl hapis cezalı firari yakalandı

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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmada, 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen hükümlü, Esenyurt'taki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da, hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Ekipler, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında bulunan bir şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütünü inceledi.

Çalışmalarda yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen M.S'nin 6 farklı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

Firari hükümlü M.S, Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta organize suç operasyonunda 23 yıl hapis cezalı firari yakalandı - Son Dakika
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