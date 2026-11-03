İstanbul Esenyurt'ta su basan evlere mobilya ve ev eşyası desteği yapıldı

İstanbul Esenyurt'ta su basan evlere mobilya ve ev eşyası desteği yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta geçen haftalarda etkili sağanakta evleri su basan vatandaşların hasar tespiti belediye ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tamamlandı. İstanbul Valiliği ve Kaymakamlıkça temin edilen mobilya, baza ve ev eşyası ekiplerce adreslere teslim edildi.
İstanbul'da geçen haftalarda etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt'ta evlerini su basan vatandaşlara mobilya ve çeşitli ev eşyası desteğinde bulunuldu.
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen haftalarda etkisini gösteren sağanak nedeniyle evleri su basan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Esenyurt Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyenin ortaklaşa başlattığı hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Valiliği ve Kaymakamlık tarafından temin edilen mobilya, baza ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyası, ekipler tarafından adreslere götürülerek teslim edildi.
Kaynak: AA
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