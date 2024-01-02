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İstanbul Eyüpsultan'da Polise Ateş Açılması: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da Polise Ateş Açılması: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde polise ateş açılmasına ilişkin yapılan çalışmada, 10 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, asayiş uygulaması sırasında durdurdukları otomobilde bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelinin arkadaşlarıyla buluşacağı bilgisini alarak olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesiyle yaşanan olayın ardından 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Yaralı olan bir şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan\'da Polise Ateş Açılması: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 17:17,
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İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde polise ateş açılmasına ilişkin yürütülen çalışmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karadolap Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 02.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sürücü Mert A'nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelinin arkadaşlarıyla buluşacağı bilgisini alarak buraya geçmek isteyen polis ekiplerine, buluşma noktasında bekleyen kişilerce ateş açıldı.

Polislerin de silahla karşılık verdiği olayın ardından şüphelilerden Yusuf Ç, Kadir A, Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı.

Olay yeri ve şüphelilerin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için sürdürülen çalışmalarda Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi'nde şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada üzerinde çelik yelek bulunan Muhammed E. ile Emre D, Hasan Hüseyin B, Umutcan A. ve Berkan Ö. gözaltına alındı.

Olayın ardından 6 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Yaralı olduğu belirlenen Berkan Ö, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Diğer 9 zanlı ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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