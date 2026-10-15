İstanbul Eyüpsultan\'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldı

İstanbul Eyüpsultan'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak, Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde su birikintileri oluşturdu ve bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Gece boyunca caddede kalan araçlar çekiciyle kaldırılırken zarar gören yollar ekipler tarafından onarılıyor.
EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak sonrası zarar gören yollar onarılırken yolda kalan bazı araçlar ise çekiciyle kaldırılıyor.
İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde oluşan su birikintileri araçların yolda kalmasına neden oldu. Gece boyunca caddede olan araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken zarar gören kısımlar ekipler tarafından onarılıyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülerdi.
Kaynak: DHA
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