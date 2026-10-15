İstanbul Eyüpsultan'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Eyüpsultan'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Eyüpsultan\'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak, Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde su birikintileri oluşturdu ve bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Gece boyunca caddede kalan araçlar çekiciyle kaldırılırken zarar gören yollar ekipler tarafından onarılıyor.

EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanak sonrası zarar gören yollar onarılırken yolda kalan bazı araçlar ise çekiciyle kaldırılıyor.

İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde oluşan su birikintileri araçların yolda kalmasına neden oldu. Gece boyunca caddede olan araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken zarar gören kısımlar ekipler tarafından onarılıyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülerdi.

Kaynak: DHA
Hava DurumuEyüpsultanİstanbulGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
11:10
Dünyaya rezil olduk Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:24:17. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Eyüpsultan'da sağanak bazı araçları yolda bıraktı, çekiciyle kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei