İstanbul Fatih\'te Kadını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 27.03.2024 tarihinde, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, çarşaflı bir kadının darp edilmesi olayı ile ilgili olarak; Olayı gerçekleştiren şahsın A.Ü.Ş.(32) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir"