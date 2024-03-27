İstanbul Fatih'te Kadını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te Kadını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Fatih\'te Kadını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden şüpheli, işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplam 11 adet suç kaydı bulunan A.Ü.Ş.(32) isimli şahıs olarak tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan yürütülen tahkikat işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecektir.

27.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:55
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İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 27.03.2024 tarihinde, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, çarşaflı bir kadının darp edilmesi olayı ile ilgili olarak; Olayı gerçekleştiren şahsın A.Ü.Ş.(32) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir"

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Fatih'te Kadını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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