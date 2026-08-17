İstanbul Festivali Hadise ile Final Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Festivali Hadise ile Final Yaptı

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5. İstanbul Festivali, Hadise'nin kapanış konseriyle sona erdi, birçok etkinlik gerçekleşti.

5. İstanbul Festivali, şarkıcı Hadise'nin kapanış konseriyle sona erdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Festival Park Yenikapı'da 1 Ağustos'ta başlayan ve müzik, spor, espor ve gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapan 5. İstanbul Festivali'nin son gününde, ilk olarak Maymun Collective ile DJ Sherry performans sergiledi.

Etkinlik kapsamında sahne alan Yunan DJ Argy, "Tataki" ve "Pantheon" gibi parçalarının yer aldığı repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu.

Festivalin kapanış konserini veren Hadise ise rap müzik şarkıcısı Motive ile "Küçük Bir Yol" ve "Labirent" şarkılarında düet yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Festivali Hadise ile Final Yaptı - Son Dakika

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