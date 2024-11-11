İstanbul Film Festivali 2025'te - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Film Festivali 2025'te

44. İstanbul Film Festivali, 11-22 Nisan 2025'te düzenlenecek, yarışmalar ve yenilikler sunacak.

11.11.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen "İstanbul Film Festivali", 11-22 Nisan 2025 arasında 44. kez gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivale Türkiye'den başvurular, festivalin resmi internet sitesi üzerinden başladı.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Sadece çevrim içi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi, "film.iksv.org" adresinde yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

Festivalde yeni dönem

İstanbul Film Festivali, 44. edisyonuyla birlikte, uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanıyor.

Yapılacak değişikliklerle, festivalin resmi seçkisi kapsamında "Altın Lale Yarışması", "Yeni Bakışlar" ve "Kısa Film Yarışması" olmak üzere üç yarışmalı bölüm yer alacak.

"Altın Lale Yarışması", yerli veya yabancı uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmlere açık olacak.

"Yeni Bakışlar" bölümünde sinemacıların ilk ya da ikinci uzun metrajlı yerli filmler yer alacak, tür kısıtlaması olmayacak. Kurmaca, belgesel, animasyon filmler bu bölüme dahil olabilecek. Bu bölümde seçilen en iyi filme "Seyfi Teoman Ödülü" verilecek.

"Kısa Film Yarışması"nda ise filmlerin yarısı yerli, yarısı yabancı yapım olacak. "En İyi Kısa Film Ödülü" takdim edilecek.

Festivaldeki bu değişikliklere paralel olarak ödül miktarları da güncelleniyor.

Festival tüm bu değişikliklerle kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim ve bölgesel tanıtım imkanları yaratmayı ve Türkiye'deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Uluslararası, Etkinlikler, Festival, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Film Festivali 2025'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Film Festivali 2025'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.