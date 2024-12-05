İstanbul Forum 2024 Tanıtıldı - Son Dakika
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İstanbul Forum 2024 Tanıtıldı

İstanbul Forum 2024 Tanıtıldı

Cihannüma Derneği, İstanbul Forum 2024'ü 13-15 Aralık'ta düzenleyecek, ana tema İslam düşüncesi.

05.12.2024 15:48
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği tarafından 13-15 Aralık'ta düzenlenecek İstanbul Forum 2024'ün tanıtım toplantısı yapıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Üsküdar Cemile Sultan Kasrı'ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Batı'nın kendi konforunu korumak için dünyayı kaosa sürüklemekten çekinmediğini söyledi.

Son yüzyılda meydana gelen savaşların en acımasız şeklinin Filistin'de yaşandığını belirten Yorulmaz, "7 Ekim 2023'den bu tarafa dünyanın gözü önünde bir soykırım uygulanıyor. Siyonist İsrail, büyük şeytan Amerika'dan aldığı destek ve cesaretle, Gazze'de masum insanların üzerine bomba yağdırıyor. 45 bine yakın şehidimiz, on binlerce yaralımız ve kaybımız var. Kimse Amerika ve İsrail'e karşı bir inisiyatif üstlenmeye cesaret edememektedir." diye konuştu.

İslam aleminin umudunun Türkiye olduğunu dile getiren Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bugün İslam aleminin ve mazlum milletlerin umudu, gözü, kulağı Türkiye'dedir. İşte bunun farkında olan Erbakan Hoca'mız yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurma hedefini koymuş ve 'bir çiçekle baharı' başlatmıştır. Bu hedeflerin ilk ikisi vesayet odaklarının direnişine, hain darbe teşebbüsüne ve bütün engellemelere rağmen Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilmiştir. Sırada adalet temelinde yeni bir dünya kurma hedefi vardır ve Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı ilan etmiştir. Türkiye Yüzyılı, kronolojik bir kavram değildir. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin her alanda, bilimde, sanayide, teknolojide, askeri alanda, kültürde ve eğitimde, güçlü ve saygın bir yer edinmesidir. Türkiye Yüzyılı, adalet temelinde yeni bir dünyanın kurulması, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yüzünün gülmesidir."

"İstanbul Forum 2024'ün ana teması: Çağdaş İslam Düşüncesi ve İslam Dünyası"

Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan da son iki yılda yirmiden fazla sempozyum ve çalıştay düzenlediklerini anımsatarak, "Toplumun sorunlarına çözümler üretmeye ve bunu karar alma mekanizmalarıyla paylaşmaya çalıştık. Şimdi de İstanbul Forum ile bunu bir çıta daha yükseltmek istedik. Bu anlamda 2024 yılı Cihannüma Derneği için uluslararası anlamda önemli." diye konuştu.

İstanbul Forum 2024'ün ana temasının "Çağdaş İslam Düşüncesi ve İslam Dünyası" olduğunu aktaran Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz forumda konuşacağımız konuları özellikle bilgi, irade ve düzen perspektifinde müzakere etmek istiyoruz. İstanbul Forum bu kapsamda şu sorulara cevap arayacaktır: Yeni bir düzen kurma yolundaki irade hangi bilgi alanına dayanmalıdır? Müslümanlar son yüzyılda bu bilgi alanının inşası yolunda neler yaptılar ve neler yapmaları bekleniyor? Farklı coğrafyalarda yeniden tarihin öznesi haline gelmeye çalışan bu iradenin önünde yerel ve küresel ölçekte hangi engeller bulunuyor? Kırılgan olsa da böylesi bir iradeye süreklilik kazandırma imkanı elde eden bölgelerde Müslümanlar, örnek alınabilir ve adil bir düzen kurabildi mi? Temel olarak bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Bu amaç etrafında Müslüman toplumların karşılaştığı temel zorlukları belirleyerek söz konusu zorluklara karşı teorik ve pratik çözümler ile yol haritaları geliştirmek forumun en temel hedefleri arasında yer almaktadır."

Akademisyenler, düşünürler ve aktivistleri bir araya getirecek olan "İstanbul Forum 2024" Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Forum 2024 Tanıtıldı - Son Dakika

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