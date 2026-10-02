İstanbul Güngören'de minibüs tramvayla çarpıştı, minibüsteki 4 yolcu yaralandı

Güngören'de tramvayla çarpışan minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde manevra yaparken tramvay yoluna giren E.S'nin kullandığı 34 M 4556 plakalı yolcu minibüsü ile seyir halindeki tramvay çarpıştı.

Kazada minibüsteki 4 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan caddedeki trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada minibüs ile tramvayda hasar oluştu.

Kazayı gören Ömer Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada devamlı kazalar oluyor, haftada 2-3 defa kaza oluyor. Bu problemi çözsünler. 4 yaralı vardı, yaşlı bir kadının durumu ağır gözüküyordu." dedi.