İstanbul Hafızası Etkinlik Dizisi Başlıyor

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin etkinlik mekanı BlackBox, "İstanbul Hafızası" başlıklı etkinlik dizisine ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat alanında düzenlenen seminer ve söyleşilerle sezon boyu izleyicilere kapsamlı ve nitelikli bir program sunulacak.

İstanbul Hafızası'na, 18 Şubat'ta oyuncu Vildan Atasever misafir olacak. Moderatörlüğünü Bahar Çuhadar'ın üstleneceği söyleşide Atasever, İstanbul ile kurduğu kişisel bağı, kent yaşamına dair gözlemlerini ve projelerini anlatacak.

Kentin sanatsal dokusu ve kültürel birikiminin sanatçıların perspektifinden ele alınacağı seriye, İstanbul'da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve sakinlerine ilham veren isimler konuk olacak.