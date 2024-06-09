İstanbul Hava Sahasında Uçan Drone Pilotları Uyardı

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında 600 metrede uçan bir drone tespit etti. Bunun üzerine kule görevlileri, pilotlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Hava Sahası'nda uçuş güzergahında uçurulan drone, hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi. Kule görevlileri, İstanbul Havalimanı'na iniş güzergahında uçurulan drone nedeniyle pilotları uyardı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna drone hakkında uyarılarda bulundu. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi, "Önünüzdeki trafik tarafından drone rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.