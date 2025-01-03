İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Pahalı!

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(ANKARA) - İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Avrupa'daki havaalanlarının atıştırmalık fiyatlarını karşılaştırdı, buna göre en pahalı şehir olan İstanbul, en yakın rakibi Berlin'i ikiye katladı.

Havaalanlarında gıda ürünlerinin normalden daha pahalı olduğu bilinen bir gerçek. İtalyan Corriere della Sera gazetesin havaalanlarındaki astronomik fiyatlar ile ilgili Avrupa'daki 17 havaalanının listelediği bir grafik hazırladı. Karşılaştırmaya göre listeye birinci sıradan İstanbul Havaalanı girdi, en yakın rakibi ise Berlin Havaalanı'nı. İstanbul Havalimanı Berlin'i pahalılıkta ikiye katladı.

Listeye göre havaalanında en pahalı sandviç 16.50 euro (yaklaşık 600 TL) ile İstanbul'dayken, en ucuz sandviç ise 7 eurodan (yaklaşık 250 TL) Londra'daki Luton havaalanında bulunabiliyor. Kahvede de benzer fiyatlar dikkat çekerken İstanbul Havalimanı'nda bir cappucino için 9 euro (yaklaşık 330 TL) ortalama fiyat olarak kaydedildi. En ucuz cappucino ise 2 euroyla (yaklaşık 75 TL) Palermo Havaalanı'nda.

Araştırmaya göre yarım litrelik su şişesinde rekor 6 euro (yaklaşık 220 TL) ile İstanbul Havalimanı'nda. İstanbul'u takip eden Berlin'de su 5,9 euro, Londra Luton'da ise 4,5 euro (yaklaşık 160 TL) olarak kaydedildi.