İstanbul Havalimanı günlük 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilk sırada yer aldı. Listede İstanbul'u Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Londra Heathrow ve Frankfurt takip etti; Antalya Havalimanı ise 9'uncu sırada kaydedildi.
İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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