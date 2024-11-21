İstanbul Havalimanı\'nda Kaçak Altın Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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İSTANBUL Havalimanı'nda ülkeye kaçak yolla altın sokmak isteyen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 16 kilogram altın ele geçirildi. Çalışmalarda 2 güvenlik görevlisinin altınları havalimanı tuvaletinde teslim aldığı ve dışarıda bekleyen kuryeye teslim ettiği belirlendi. Operasyonda yakalanan 2'si güvenlik görevlisi toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar ise güvenik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 19 Nisan 2024 tarihinde yapılan bir arama sırasında, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen 1 kilogamlık olmak üzere toplam 16 külçe altın ele geçirdi. Piyasa değeri 50 milyon lira olan altınlara el konulurken 2 güvenlik görevlisi yakalandı. Aylar süren teknik ve fiziki takip ve 2 güvenlik görevlisinin ifadesinden sonra harekete geçen ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yasadışı yollarla ülkeye altın sokmaya çalışan şüphelilerin, özel güvenlikçiler ve kuryeleri kullanarak izlediği yolu ve suça ortak olan şüphelileri belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Olayda tutuklanan iki güvenlik görevlisinin kaçak altınlarla uçaktan inen şüphelinin iletişim bilgilerini aldığı ve yurtdışından gelen bu kişiyle havalimanındaki arındırılmış salonda buluştuğu öğrenildi. İki güvenlik görevlisi, şüpheliyle birlikte tuvalete girerek altınları aldıkları ve havalimanı dışında bekleyen kuryelere teslim ettikleri anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

POLİS FİZİKİ TAKİP YAPTI; 5 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İki güvenlik görevlisinin polise verdiği ifadeler doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler uzun süre fiziki takip yaptı. Yapılan takibin ardından tutuklanan 2 güvenlik görevlisiyle hareket ettiği tespit edilen 6 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 2 güvenlik görevlisinin yanı sıra yakalanan 5 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.