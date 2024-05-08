İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı\'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı'nda, Fedex Havayollarına ait bir kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması sonucu gövde üzerine iniş yaptı. Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti. İstanbul Havalimanı'ndaki pist uçuşlara kapatıldı ve uçağın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

08.05.2024 09:59
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İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

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