İranlı iki yolcunun valizinden çikolata görünümlü uyuşturucu çıktı

İranlı iki yolcunun valizinden çikolata görünümlü uyuşturucu çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nda polis, İran'dan gelen ve terminalde ayrı ayrı hareket eden iki yolcuyu takibe aldı. Havalimanından taksiyle ayrılmak üzereyken durdurulan şüphelilerin üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, çikolatayla kaplanıp kıyafetlerin arasına saklanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu bulundu. Biri kadın iki şüpheli tutuklandı; yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İRAN'DAN İstanbul Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından takibe alındı. İranlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKSİYE BİNMEK ÜZEREYKEN DURDURULDULAR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen E.A (34) ve D.K (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti. Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.
UYUŞTURUCUYU ÇİKOLATAYLA KAPLAMIŞLAR
İki yolcunun üst ve bagajlarında yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu. Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, diğeri erkek 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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