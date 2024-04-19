Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini önceden bildirmişti, İstanbul için rahatlatan açıklama
Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, İstanbul'da beklenen depremin 6.5 büyüklükte olabileceğini söyledi
SİVAS - Kahramanmaraş depreminin uyarısını 2 hafta öncesinden yaparak gündem olan Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, geçtiğimiz gün gerçekleşen Tokat depremini de 3 saat öncesinden haber vererek yeniden gündem oldu. İçelli'den bu kes İstanbul'u azda olsa rahatlatacak bir açıklama geldi.
Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, 7 büyüklüğün üstünde beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada kendi çalışmalarına göre beklenen depremin en fazla 6 ila 6.5 büyüklüğünde olabileceğini söyledi.İcelli, "İstanbul'da büyük bir deprem beklentim yok. Orada bulunan fay 180-190 kilometre uzunluğunda. Bu fay 123 yıl içerisinde 3 kez kırıldı. 2 kez 7 üzeri bir kez de 6 büyüklüğünde. 1912'de Mürefte depremi, 1999 Gölcük depremi zaten burayı rahatlatmıştı, 1963'te de 6.3'lük bir depremle Çınarcık fayı yırtılmıştı ve neticesinde Marmara genel olarak rahatladı. Burada yırtılmayan sadece 30-35 kilo metrelik bir kırığımız kaldı. Buda 6,6-5 büyüklükte deprem oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Sismik kesitlere baktığımızda, 12 kilo metrenin altında bir sürünme olduğu zaten bariz olarak bellidir. Deprem silsilesine baktığımızda da bunu teyit edebiliyoruz" dedi.
"Sulusaray depremi Kuzey Anadolu zonunu tetiklemez"
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremlerin yine Tokat sınırları içerisinden geçen Kuzey Anadolu fay zonunu tetiklemeyeceğini belirten İçelli, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerin Kuzey Anadolu fayını tetikleme gibi bir durum yok. Çünkü depremi oluşturan küçük bir fay. Böyle küçük depremler büyük fayları tetikleyemez. 7 büyüklüğün üzerinde bir deprem olsaydı bunu düşünebilirdik. Özellikle depremlerin odak mekanizma çözümlerini çok iyi incelememiz gerekiyor. İki gündür biz bunu inceliyoruz. Özelikle Buğdaylı fayının üzerinde, 23 kilo metrelik bu fayın sağına ve soluna her hangi bir baskı uygulamadığını düşünüyoruz" diye konuştu.
"Beklenen büyük Tokat depremi en fazla 6.2 büyüklükte olabilir"
Tokat'tan geçen Kuzey Anadolu Fayında beklenen depremle ilgili değerlendirmede bulunan İçelli, "Bölgemizde bir çok kırığımız var. Özellikle Merzifon Esençay fayı 6.5 büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip. Faylar tesadüfen depremler üretmiyor. Belli bir deformasyon enerjisini biriktirip, kinetik enerjiye çevirmesi gerekiyor. 1939 yılındaki Erzincan depremi vardır. 42-43 depremleri o bölgeyi zaten rahatlatmıştı. Yıllık 2.5 santimetrelik yamulma hızını hesap ettiğimizde şuanda odada ki potansiyel enerji 6-6.2 büyüklükte deprem üretebilecek potansiyeldedir" ifadelerini kullandı.
"Sulusaray'da 5 büyüklükte yeni depremler beklenebilir"
İçelli 2 gündür depremlerle sallanan Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki fayda 5 büyüklükte yeni depremler beklenebileceğinin altını çizerek şunları söyledi. "Tokat Sulusaray'da halen 5 büyüklüğünde depremler bekliyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Özellikle Tokat buradaki depremleri çok fazla hissediyor. 5.6'lık depremlerde 4.5'lik artçılar gelmeni normaldir. 5 büyüklükte depremlerde oluşabilir ama daha büyük bir deprem beklemiyoruz."
Son Dakika › Güncel › İstanbul için rahatlatan açıklama - Son Dakika
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, yaklaşık 10 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaşadıklarını magazinci.com'daki köşesinde paylaştı. Aksoy, son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü belirterek gelecek süreç hakkında bilgi vermedi.
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 metrelik ağaca merdivenle çıkarak kediyi kurtardı. Kedinin sağlık sorunu olmadığı belirlenince serbest bırakıldı.
Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.
Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?