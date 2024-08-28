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(İSTANBUL) Meteoroloji İstanbul için yeni yağış uyarısı yaptı. Uyarıya göre bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla Kabataş, Karaköy, Eminönü semtlerinde etkili olan yağış tramvay ve teleferik seferlerinde aksamalara neden olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarı yayınladı. Saat 15.00'e kadar geçerli uyarıya göre bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."