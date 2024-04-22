İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Bayramın Adı Çocuk' resim sergisi açıldı - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Bayramın Adı Çocuk' resim sergisi açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde \'Bayramın Adı Çocuk\' resim sergisi açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan 'Bayramın Adı Çocuk' resim sergisi açıldı. Sergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirildi ve 26 Nisan Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

22.04.2024 15:07
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan "Bayramın Adı Çocuk" resim sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Serginin hazırlanmasında emek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yentür, çocuklara güzel bir dünya bırakmanın büyüklerin en büyük görevi olduğunu söyledi.

Yentür, büyüklerin çıkarttığı savaşlarla çocukların öldüğüne dikkati çekerek, "İnşallah çocuklarımız öğretmenlerimizin verdiği sevgi, saygı, dayanışma, paylaşma, çalışkanlık ve azimle çok güzel bir dünya inşa edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Çocukça yaşamak, çocukça bakmak dünyadaki en temiz duygu." dedi.

Öğretmenlerin amacının çocukları daha mutlu ve güzel yarınlara tam donanımlı hazırlamak olduğunu vurgulayan Yentür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın buna vesile olmasını temenni etti.

Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin verdiği konserin ardından, resim sergisinin açılışı yapıldı.

Öğrencilerin akrilik ve yağlı boyayla yaptığı 85 resimden oluşan sergi, 26 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Bayramın Adı Çocuk' resim sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Bayramın Adı Çocuk' resim sergisi açıldı - Son Dakika
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