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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yentür, AA foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceleyerek seçim yaptı. Yentür, fotoğrafların kalitesinden etkilendiğini ve bazılarının seçiminde zorlandığını belirtti. Ayrıca, fotoğrafların insanlık tarihine acı dolu anları hatırlattığını ve ülkemizin milli değerlerine sahip olmanın önemini bir kez daha fark ettiğini ifade etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi
10.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:18
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yentür, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf imzalı "İlk kıblede namaz" adlı fotoğrafı seçen Yentür, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarına oy verdi.

Yentür, "Deprem: Umut" kategorisinde tercihini Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" konulu fotoğrafından yana kullanırken, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Tarihe not düşen çok özgün bir çalışma"

Oylamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yentür, başarının istikrar gerektirdiğini belirterek, AA'nın yıllardır yürüttüğü bu çalışmayı yakından takip ettiğini söyledi.

Yentür, "Gerçekten hayata dokunan, tarihe not düşen, bize aslında çok yakın zamanda yaşadıklarımızı farklı bir şekilde sunan çok özgün bir çalışma. Fotoğrafların da hepsi birbirinden kaliteli. Seçmekte zorlandık. Bazı fotoğrafları seçerken de gerçekten hüzünlendik. Keşke bunlar hiç olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl insanlık tarihine çok acı ve kara sayfalarla yazılacak günlere üzülerek şahitlik ettiklerini dile getiren Yentür, tarihe not bırakmak adına bunlarla ilgili fotoğraf karelerini seçtiğini aktardı.

Yentür, bir eğitimci olarak fotoğraflarda büyüklerin çocuklara ne kadar kötü bir miras bıraktığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüklerin insani hırslarının, devletlerin gayri insani politikalarının bir nesli nasıl yok ettiğine, çocuklara acı dolu bir dünya ve çok acı travmalar bıraktığına dair kareleri bir kez daha yakından tekrardan hatırlamış olduk. Tabii yine de ülkemizin göğsünü kabartan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bu yıl kutladık. Yerli ve milli değerlerle donanmış güçlü bir devlete sahip olmanın da bu coğrafyada ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış olduk."

Kaynak: AA
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İstanbul, Deprem, Gazze, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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