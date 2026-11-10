İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü scooter markasına servis formundan idari işlem uyguladı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, CİMER'e yapılan şikayet üzerine İstanbul'da bir elektrikli scooter markasına yönelik gerçekleştirilen denetimde, servis formunun eksik düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımıza ulaşan 2606025982 sayılı CİMER başvurunuz üzerine, tüketicinin elektrikli scooter ürününde yaşadığı arızalar ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin şikayeti kapsamında, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğümüzce 10 Kasım 2026 tarihinde ilgili işletmede 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede, tüketicinin ürününü 26 Ekim 2026 tarihinde yetkili servise teslim ettiği, 10 Kasım 2026 tarihinde ise ürününü teslim aldığı tüketici beyanıyla teyit edilmiştir. Ürünün serviste kaldığı sürenin mevzuatta öngörülen azami tamir süresini aşmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, yapılan denetimde servis formunun, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen (b) ve (d) bentleri kapsamında eksik düzenlendiği tespit edilmiş ve idari işlem uygulanmıştır. Tüketicilerimizin haklarının korunması ve satış sonrası hizmetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetim ve incelemelerimiz titizlikle sürdürülmektedir."