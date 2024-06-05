İstanbul İşçi Sendikaları İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

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(İSTANBUL)- İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), Kartal Meydanı'nda toplanarak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti, Türkiye'nin İsrail ile yaptığı siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmaların iptal edilmesini istedi.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), saat 19.00 sıralarında Kartal Meydanı'nda toplandı. "Katil İsrail Ortadoğu'dan defol", "İsrail ile ticaret Filistin'e ihanet", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" sloganları atan platform üyeleri "Nehirden denize özgür Filistin" pankartı açarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Türkiye'nin İsrail ile yaptığı siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

"Mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz"

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İSŞP) adına açıklama yapan HARB-İŞ Sendikası İstanbul Şube Mali Sekreteri Kubilay Yılmaz, bu güne kadar İsrail saldırısı nedeniyle Filistin'de en az 36 bin kişinin öldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi kalmamış olması nasıl bir insanlık tradejisiyle karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Savaşta kazanan, sadece savaş tüccarları, işçilerin sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla çatışmalarla, toplumsal kutuplaştırmalarla, baskıyla yöneten rejimlerdir. Insanlık bu barbarlığını durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. ya bu katliamlar ve barbarlıklar durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır. Bizler İstanbul Şube İşçi Sendikaları Platformu olarak, temsil ettiğimiz işçi sınıfı adına bu kirli savaşları durduracak yegane gücün işçi sınıfının enternasyonel dayanışması ve birlikte yürüteceği mücadele olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Çünkü işçi sınıfının emeğini gasp edenler, bu kirli savaşı sürdürenler aynı kirli kaynaktan beslenmektedir. Mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz. Katliama karşı haykırıyoruz; Biz işçiler zalimlerin değil, mazlum Filistin halkının yanındayız. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin diyoruz. İsrail siyonizmine ve gericiliğe karşı Filistin halkının yanındayız diyoruz. Yaşasın emekli hakların kardeşliği diyoruz. Direnen Filistin halkı kazanacak diyoruz. Ortadoğu savaşta değil, barışla değişecek diyoruz."

"Filistin halkına yönelik abluka kaldırılmalı"

Filistin halkının dünyadan ve Türkiye'den acil çözüm beklediğini kaydeden Yılmaz, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır.

İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmelidir.

İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.

Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin'i yaratmak için İşgalci ve Siyonist İsrail'e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi cesurca desteklenmelidir.

Filistin halkına ekonomik ve sosyal her türlü destek sağlanmalıdır.

Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir.