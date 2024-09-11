İstanbul İtfaiyesi 2024'te 90 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi 2024'te 90 bin olaya müdahale etti

İstanbul İtfaiyesi, 2024 yılının ilk 8 ayında 16 bin 945'i yangın olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettiğini açıkladı. İtfaiye olaylarında kurtarılan kişi sayısı 7 bin 237 olarak belirtildi.

11.09.2024 16:17
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İstanbul İtfaiyesi, kentte 2024 yılının ilk 8 ayında 16 bin 945'i yangın olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

İtfaiyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 aylık dönemde müdahale edilen itfai olayların verileri açıklandı.

Paylaşımda, "2024 yılının ilk 8 ayında, 16 bin 945 yangın, 4 bin 812 arama/kurtarma, 168 su tahliyesi, 13 bin 221 hayvan kurtarma, 35 bin 115 acil sağlık hizmeti, 20 bin 649 diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettik." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan görselde, personel sayısının 4 bin 607, istasyon sayısının 131, araç sayısının 927 ve yangına ortalama varış süresinin 6 dakika 41 saniye olduğu belirtildi.

Yetki verilen firmalar tarafından temizlenen baca ve yağlı kanal sayısının 19 bin 75 olduğu aktarılan paylaşımda, yangın önleme faaliyet işlemlerinin 14 bin 642, itfaiye olaylarında kurtarılan kişi sayısının 7 bin 237, hazırlanan müdahale planının 267, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katılan kişi sayısının 251 bin 822 ve acil sağlık hizmeti sayısının 35 bin 115 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi 2024'te 90 bin olaya müdahale etti - Son Dakika

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