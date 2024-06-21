İstanbul İtfaiyesi, Çanakkale'deki Yangına Müdahale Etti

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(İSTANBUL) - İstanbul İtfaiyesi ekipleri, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına 8 araç, 22 personelle müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla ekipler, bu sabah İstanbul'a dönüşe geçti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sirayet eden kontrol altına alındı. İstanbul İtfaiyesi de müdahale etmek üzere 8 araç, 22 personel göndermişti. Ekipler bu sabah dönüş yolculuğuna geçti.