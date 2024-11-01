İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Trafik Kazası

Balıkesir kesiminde tırdan düşen tomruklara çarpan 5 araçta 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 yaralı.

01.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde Erkan Görkem G idaresindeki tırdan yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren 45 RJ 525 plakalı otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan kişilerden 6'sının taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

4 otomobil ile 1 hafif ticari araç tomruklara çarpmıştı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G, yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarpmıştı.

Kazada hastaneye kaldırılan Öner Karabağ yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü Erkan Görkem G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, İzmir, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.