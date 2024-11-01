İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Trafik Kazası

Güncel

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde Erkan Görkem G idaresindeki tırdan yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren 45 RJ 525 plakalı otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan kişilerden 6'sının taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

4 otomobil ile 1 hafif ticari araç tomruklara çarpmıştı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G, yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düşmüş, arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarpmıştı.

Kazada hastaneye kaldırılan Öner Karabağ yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü Erkan Görkem G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.