İstanbul Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

İstanbul Kağıthane\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.D'nin uyuşturucu sattığı tespit edildi ve Şişli'deki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

24.02.2024 10:17
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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.D'nin sokak satıcılarına uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, Şişli'deki ikametine düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Evdeki aramalarda, 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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