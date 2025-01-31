İstanbul Kent Üniversitesi'nde '1 Günlüğüne Kent'li Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul Kent Üniversitesi'nde '1 Günlüğüne Kent'li Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul Kent Üniversitesi\'nde \'1 Günlüğüne Kent\'li Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul Kent Üniversitesi, 27-28 Ocak tarihlerinde '1 Günlüğüne Kent'li etkinliğini düzenleyerek aday öğrencilerin üniversite deneyimi yaşamalarını sağladı. Etkinlikte birçok bölümde demo dersler verildi ve sosyal olanaklar tanıtıldı.

31.01.2025 10:05  Güncelleme: 10:09
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İSTANBUL Kent Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen '1 Günlüğüne Kent'li' etkinliği, 27-28 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte aday öğrenciler, akademisyenlerle birebir ders işleyerek üniversiteli olma deneyimi yaşadı. Diş Hekimliği Fakültesi'nin etkinliği Taksim kampüsünde düzenlenirken, diğer bölümler ise Kağıthane kampüsünde aday öğrencilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında Diş Hekimliği, Eczacılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Ekonomi ve Finans, Psikoloji (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, İlk ve Acil Yardım, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi birçok bölümde aday öğrencilerle tanışma fırsatı sağlandı.

TÜM DETAYLARI ÖĞRENME FIRSATINA SAHİP OLDULAR

Akademisyenler tarafından işlenen demo derslerde, bölümlerin içerikleri ve kariyer fırsatları detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü önderliğinde düzenlenen kulüp etkinlikleriyle aday öğrenciler, İstanbul Kent Üniversitesi'nin sosyal olanaklarını yakından tanıma şansı buldu. Aday öğrencilerin ilgi ve talepleri doğrultusunda gerçekleşen etkinlikte, tanıtım uzmanları tüm gün boyunca katılımcılara rehberlik etti ve birebir sorularını yanıtladı. Bu sayede aday öğrenciler, merak ettikleri tüm detayları öğrenme fırsatına sahip oldu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kent Üniversitesi'nde '1 Günlüğüne Kent'li Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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