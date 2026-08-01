İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi\'ndeki açık hava sinema keyfi izleyicilerden tam not aldı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi terasında açık hava sinema gösterimlerini başlattı. Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" belgeseliyle perdelerini açan etkinlik, yaz boyunca seçkin yapımları sinemaseverlerle buluşturmaya devam edecek. Etkinliği Radar İstanbul uygulaması üzerinden takip edip geldiğini söyleyen Leyla Erdoğan, "Beğendim, çok güzel buldum. Yoksa bu soğukta böyle oturup beklemezdim, giderdim sıkılsaydım. Devamı olsun isterim gerçekten" dedi.

İstanbul'un kültür ve sanat duraklarından biri olan İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi terası, yaz akşamlarında açık hava sinema gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen program kapsamında sinemaseverler, deniz manzarası eşliğinde Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımlarını izleme fırsatı buluyor.

Açık hava sinema programı, Fatih Akın'ın İstanbul'un zengin müzik kültürünü ve sokak seslerini beyaz perdeye aktardığı "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" belgeselinin gösterimiyle başladı. Kadıköy İskelesi'nin hemen üstünde gerçekleşen ilk gösterim, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

PROGRAMDA NOSTALJİ VE ANİMASYON SEÇKİLERİ YER ALIYOR

Açık hava sinema takvimi yaz boyunca sanatseverlere zengin bir içerik sunmayı sürdürecek. Program kapsamında 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Türk rock müziğinin usta grubu Bulutsuzluk Özlemi'nin 40 yıllık sanat yolculuğunu anlatan "Yaşamaya Mecbursun" belgeseli gösterilecek.

Ardından Miyazaki'nin Düşleri seçkisi çerçevesinde 28 Ağustos Cuma günü usta yönetmen Hayao Miyazaki'nin "Çocuk ve Balıkçıl" filmi ekrana gelecek.

Sezonun kapanışı ise 11 Eylül Cuma akşamı Studio Ghibli'nin efsanevi animasyon klasiği "Komşum Totoro" ile yapılacak. Katılımın Radar Türkiye uygulaması üzerinden ücretsiz kayıtla sağlandığı etkinlik, sinemaseverlere kentin ritmi içinde nitelikli bir açık hava deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

"KEŞKE BU ETKİNLİĞİ DAHA ÇOK DUYURSAK"

Gösterime katılan vatandaşlar, deniz kenarındaki tarihi ve kültürel atmosferde film izleme deneyiminden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğe arkadaşlarıyla katılan İrem Sarıkaya, İstanbul'un müzik tarihini anlatan bir filmi vapur sesleri ve martılar eşliğinde iskelenin hemen üzerinde izlemenin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Spesifik olarak bu film gösterildiği için gelmek istedik arkadaşlarımla. Bence İstanbul'u müzikle anlatan bir filmi burada, vapurların çekildiği sahneleri vapur iskelesinin üzerinde izlemek çok güzel. O yüzden, sanki 20 yıl öncesinde gibi hissediyorum. Bence böyle yerlerin kullanılıyor olması çok değerli" dedi.

Kızıyla birlikte gösterime denk gelen Muhsin Karacan ise, "Biz bu akşam tesadüfen geldik kızımla, hangi film olduğunu görünce durduk. Çünkü çok sevdiğim bir yapım. İstanbul'un ne kadar kosmopolit olduğunu çok güzel temsil eden bir film onun için bayılarak izliyoruz. Biraz önce keşke bu etkinliği daha çok duyursak diye konuştuk kızımla. Siz denk geldiniz" ifadelerini kullandı.

Etkinliği Radar İstanbul uygulaması üzerinden takip edip geldiğini söyleyen Leyla Erdoğan, "Beğendim, çok güzel buldum. Yoksa bu soğukta böyle oturup beklemezdim, giderdim sıkılsaydım. Devamı olsun isterim gerçekten. Radar İstanbul'da gördüm, kızım önermişti. Bilet almış, anne sen de al dedi, ben de aldım. Ben hep takip ediyorum etkinlikleri, buradaki caz konserlerini de takip ediyoruz, geliyoruz ama bu da farklı bir etkinlik olmuş. Çok güzel, çok beğendim ben" derken Hakkı Burak Akkavuk da mekan seçimi ile film içeriğinin mükemmel bir uyum yakaladığına dikkati çekti.