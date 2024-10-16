İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek için mor renkte aydınlatıldı.
Köprülerdeki aydınlatmanın, günün ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Her yıl 1-31 Ekim'de dünya çapında kadınların meme kanseriyle ilgili farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Köprüleri Meme Kanseri İçin Mor Aydınlatıldı - Son Dakika
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