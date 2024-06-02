İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece\'de çöken binada 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını belirtti. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Vali Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Çökme nedeni henüz tespit edilemedi.

02.06.2024 10:41
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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını belirterek, "İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor." dedi.

Vali Gül, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında zemin artı 3 katlı bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını söyledi.

Gül, üstteki iki katta ise ailelerin yaşadığını aktararak, "İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve benzeri itfaiye, belediye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Herhangi bir bize ulaşan bu an itibarıyla ölüm tespiti yok, ölü ihbarı yok. 7 kişinin 2'si biraz daha ağır, 5 kişi normal." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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