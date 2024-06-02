İstanbul Küçükçekmece'deki bina çökmesi sonrası psikososyal destek sağlanacak - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'deki bina çökmesi sonrası psikososyal destek sağlanacak

İstanbul Küçükçekmece\'deki bina çökmesi sonrası psikososyal destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uzman ekiplerin olay yerine giderek vatandaşlara psikososyal destek sağladığı ve yaralı vatandaşların durumunun hastanelerde yakından takip edildiği belirtildi.

02.06.2024 12:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından, olaydan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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