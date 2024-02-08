İstanbul Kültür Üniversitesi\'nden özel eğitim ve psikolojik danışma merkezi lansmanı

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İstanbul Kültür Üniversitesi'nin özel eğitim ve psikolojik danışma alanında 2023 yılında hizmete açılan Kültür Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nin lansmanı yapıldı. Lansmanda toplum temelli çalışmalar kapsamında oyuncu yazar Ceyda Düvenci 'özel eğitim ve psikolojik danışmada toplumsal ön yargılarla mücadele' söyleşisiyle gençler ve ailelerle bir araya geldi. Düvenci, "Sadece özel ihtiyaç sahibi çocuğa sahip ailelerin değil, toplumumuzda herkesin bir psikoloğu olmalı. Çünkü uzman biriyle içimizdekileri dertleşmek, kendimizi güncellemek ağlayamadığımız şeyler için ağlamak, ruhsal anlamda biraz daha güçlenmek ancak psikolojik destekle mümkün olur" dedi.

2023 yılında hizmete açılan merkezin lansmanı üniversitenin Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde yapıldı. Lansmana, Ceyda Düvenci, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ve çok sayıda aile ve genç katıldı. Gelişimsel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Özel Eğitim Bölümü'nden 10 akademisyenin görev aldığı merkez, yıl boyunca açık eğitimlerle en uygun koşullarda toplumun her kesimine hizmet sunmayı hedefliyor.

DÜVENCİ: PSİKOLOĞA GİTMEK EKSİKLİK, AYIP VE ETİKET DEĞİL

Özel ihtiyaç sahibi çocukların daha fazla psikoloğa ihtiyacı olduğunu aktaran Ceyda Düvenci, "Sadece özel ihtiyaç sahibi çocuğa sahip ailelerin değil, toplumumuzda herkesin bir psikoloğu olmalı. Çünkü uzman biriyle içimizdekileri dertleşmek, güncellemelerimizi yapmak, ağlayamadığımız şeyler için ağlamak, ruhsal anlamda biraz daha güçlenmek ancak psikolojik destekle mümkün olur. Özel çocukların neyi yapabildiklerini, neyi yapamadıklarını anlamak özümseyebilmek ve kendi yol haritalarının doğru kurabilmeleri, çizebilmeleri için psikolog şart. Bu bir eksiklik, bir ayıp, bir etiket değil. Artık bence psikoloğu olmayan etiketlenmeli. Çünkü öyle zamanlardan geçiyoruz. Sonuçta çevremizde en sevdiğimiz şeylere nasıl değer veriyorsak ve onların iyi olmasını istiyorsak bedenimize ve ruhumuza da aynı hassasiyetle davranmalıyız. Böylece toplumda bir sürü şey değişecek diye düşünüyorum. Bu da uzman psikologla yapılacak seri seanslarla mümkün. Bunu artık bilim söylüyor. Buna kulak vermek lazım" şeklinde konuştu.

PROF. DR. KAYA: İNSANIN RUH SAĞLIĞI ARTAN BİR TEHDİT ALTINDA

Merkez hakkında bilgi veren İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, "Yaşamın bir akış ve değişim süreci olduğunu İlk Çağ filozoflarından beri biliyoruz. Bugün insanın diğer canlılar içerisinde uyum yeteneğinin en güçlü varlık olduğunu da biliyoruz. Ama geldiğimiz noktada insanın canlılar içerisinde en yüksek uyum yeteneğine sahip olmasına rağmen zorlandığını ve ruh sağlığının ciddi olarak büyük bir tehlike altında olduğunu farkındayız. Elbette yaşamın akışı içerisindeki değişimin hızı başta olmak üzere insanı zorlayan doğal afetler, hayatımızı kökten değiştiren pandemi, iklim krizi ve bunun getireceği sorunlar insanın ruh sağlığını artan bir şekilde tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA NİHAYETE GELDİ"

Sosyal sorumluluk ve ruh sağlığına verilen önemin bir karşılığı olarak böyle bir yapı oluşturulması için çalışmaların iki yıl önce başladığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Uzun süren çalışma sonucunda nihayete geldik. Özellikle merkezimizde çocuklar, ergenler ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Merkezimizde grupla psikolojik danışma hizmetleri, ebeveyn danışmanlığı, gelişimsel değerlendirme ve takip, kurumsal danışmanlık ve eğitim seminerleri verilmesi planlanmaktadır. Elbette bir başlangıç olarak etik ilkelere, bilimsel temellere dayalı hizmetlerimizin artarak devam edeceğini umuyorum" dedi.

MERKEZDE TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise "Bugün Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezimizi açtık. Bu merkezde toplum sağlığı ve ruh sağlığı ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılacak. Toplantımıza Ceyda Düvenci katıldı. Toplantılarımız devam edecek. Bu ihtiyacın giderilmesi için hep beraber el ele vereceğiz. Ruh sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Ceyda Düvenci de bu işin saklanması örtülmesi gereken bir iş değil tam tersi çözülmesi konuşulması ve kabullenilmesi gereken bir konu olduğunu çok açık bir şekilde anlattı" dedi.

Kültür Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi, öğretim üyeleri tarafından uzmanlık alanları çerçevesinde bireylere ve kurumlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitimsel ve gelişimsel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.