İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medya operasyonunda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada yapılan uygunsuz yayınlara ilişkin düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da bulunan şüphelilerden 5'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer illerde gözaltına alınan 5 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildiği öğrenildi.

TikTok, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştiren şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlenmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.